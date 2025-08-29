الأمير هاري يعود إلى بريطانيا لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث

يستعد الأمير هاري، دوق ساسكس، للعودة إلى المملكة المتحدة في 8 سبتمبر المقبل، لحضور حفل توزيع جوائز مؤسسة "ويل تشايلد"، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية لرحيل جدته الملكة إليزابيث الثانية.

ويمثل الحفل، المخصص لتكريم الأطفال المصابين بأمراض خطيرة وعائلاتهم، المشاركة الخامسة عشرة لهاري منذ توليه رعاية المؤسسة قبل 17 عامًا. ومن المقرر أن يلتقي الدوق الفائزين وعائلاتهم قبل أن يقدّم الجائزة لطفل ملهم يتراوح عمره بين أربع وست سنوات.

وأثار الإعلان عن الزيارة تساؤلات حول ما إذا كان هاري سيلتقي والده الملك تشارلز الثالث أو شقيقه الأمير ويليام خلال عودته، في ظل استمرار الفجوة داخل العائلة الملكية.

أخبار ذات علاقة "الخيانة الأخيرة".. شرخ لم يندمل بعلاقة هاري وميغان مع إليزابيث

ورجّح خبراء ملكيون أن يقوم الأمير بزيارة خاصة إلى قلعة وندسور لإحياء ذكرى جدته، بوضع الزهور عند قبرها في كنيسة سانت جورج.

وفي بيان صادر عن مؤسسة ويل تشايلد، عبّر هاري عن اعتزازه بالمشاركة، قائلاً: "يشرفني دائمًا حضور هذه الجوائز ولقاء الأطفال والعائلات والمهنيين الرائعين الذين يلهموننا جميعًا بقوتهم وروحهم. قصصهم تذكّرنا بقيمة التعاطف والتواصل وأهمية المجتمع".





