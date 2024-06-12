كيفن جوناس يكشف عن إصابته بالسرطان (فيديو)
كشف المغني الأمريكي الشهير كيفن جوناس، البالغ من العمر 36 عامًا، أخيرا، عن إصابته بسرطان الجلد عبر صفحته في إنستغرام.
وفي مقطع فيديو نشره كيفن، وهو مستلقٍ على السرير في العيادة الطبية، شرح تفاصيل العملية التي خضع لها لإزالة سرطان الخلايا القاعدية من أعلى جبينه.
وبدأ الفيديو بلقطة لجوناس وهو يستعد للعملية، حيث قال: "سأخضع اليوم لجراحة لإزالة سرطان الخلايا القاعدية من رأسي".
وأكد جوناس على أهمية الفحص الدوري للشامات، مشيرًا إلى أنه يأمل في تشجيع جمهوره على الاهتمام بصحتهم.
وقبل أن ينهي مقطع الفيديو الخاص به، أوصى معجبيه قائلاً: "تأكدوا من فحص تلك الشامات".
وبعد الجراحة، شارك جوناس فيديو آخر لنفسه من السيارة بعد إزالة الورم، معبّرًا عن شكره للجميع على دعمهم ومشاركتهم في رحلته، بينما كان الشاش يغطي الندبة على جبينه.
وتلقى جوناس تعليقات ودعمًا كبيرًا من معجبيه ومنظمات طبية مثل مؤسسة سرطان الجلد، التي أشادت بشجاعته في رفع مستوى الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن المرض.