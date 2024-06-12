كيفن جوناس يكشف عن إصابته بالسرطان (فيديو)

كشف المغني الأمريكي الشهير كيفن جوناس، البالغ من العمر 36 عامًا، أخيرا، عن إصابته بسرطان الجلد عبر صفحته في إنستغرام.

وفي مقطع فيديو نشره كيفن، وهو مستلقٍ على السرير في العيادة الطبية، شرح تفاصيل العملية التي خضع لها لإزالة سرطان الخلايا القاعدية من أعلى جبينه.

وبدأ الفيديو بلقطة لجوناس وهو يستعد للعملية، حيث قال: "سأخضع اليوم لجراحة لإزالة سرطان الخلايا القاعدية من رأسي".