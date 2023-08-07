رصد قطعان الخيول البرية في جبل "قره داغ" بتركيا

قالت وكالة الأناضول التركية إنها رصدت قطعان الخيول البرية في جبل "قره داغ" بولاية قرامان جنوبي تركيا.

وقالت الوكالة إن الخيول البرية تعيش في أعالي "قره داغ" وهو جبل بركاني خامد يبلغ ارتفاعه ألفين و271 مترا عن مستوى سطح البحر.

وأضافت "يمكن مشاهدة الخيول البرية ذات الألوان المختلفة في فوهة الجبل البركاني التي يبلغ قطرها 150 مترا والتلال المحيطة".

ونقلت الوكالة عن طونجر تشنار، مختار قرية أوتشكويو الواقعة في أحضان الجبل، إن عدد الخيول البرية في المنطقة كان كبيرا في الماضي. وأوضح أن الكثير من الخيول نفق بسبب مواسم الشتاء القاسي في المنطقة بين 2015 و2017.

ولفت إلى أنها تكاثرت مجددا بعد ذلك، وذكر أنهم يبلغون السلطات على الفور عندما يشاهدون أحدا يحاول الإمساك بها.