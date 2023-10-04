فرنسا تقيد استخدام أحد أكثر مبيدات الأعشاب استخداماً لخطورتها على الأطفال
فرضت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية في فرنسا، الثلاثاء، قيوداً على استخدام ثاني أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا "البروسولفوكارب"، بسبب مخاطره على الأطفال.
وقالت صحيفة "لوموند" إن "البروسولفوكارب" يعد الأقل شهرة من "الغليفوسات" المثير للجدل، وثاني أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا في فرنسا، إذ ينتشر في الخريف على مساحات واسعة من الحبوب، وكذلك البطاطس أو بعض الخضراوات، مثل الجزر.
ويلوث هذا المركب بانتظام المواد الغذائية من المحاصيل غير المعالجة؛ ما يمنع تسويق بعض الأطعمة، لا سيّما من الزراعة العضوية، وهو منتج شديد التقلب، لافتة إلى أن مبيعاته ارتفعت من 6500 طن العام 2021 إلى 7400 طن العام 2022.
وأوضحت وكالة (ANSES) أنه بعد اكتشاف مستويات قياسية لتركيز "البروسولفوكارب" في الهواء في سهل "أونيس" للحبوب، قرب "لاروشيل"، في اكتوبر العام 2021، تم إجراء تقييم جديد للمخاطر بالنسبة للسكان المحليين.
ولفتت إلى أن وجود هذه المادة في الهواء بالنسب المسجلة في سهل "أونيس"، لا يشكل خطرًا على الصحة، إلا أن تعرض السكان المحليين، لاسيما الأطفال، للقطرات أثناء الرش يمكن أن يسبب مشكلة.
ووفق الصحيفة، خلص تقييم الوكالة إلى أن الأطفال يمكن أن يتعرضوا لجرعات تصل إلى خمسة أضعاف القيمة المرجعية السمية، ما يتوافق مع الحد الأقصى لكمية المادة الفعالة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص يوميًّا، نظريًّا دون مخاطر صحية.
ولفتت "لوموند" إلى أن القيود التي ستطبق اعتبارًا من الأول من نوفمبر، تتضمن عدة محاور، أولها: تخفيض الكمية المستخدمة مع تخفيض ما لا يقل عن 40٪ في الجرعات القصوى المسموح بها من "البروسولفوكارب" لكل هكتار.
أما المحور الثاني فيتوجب على المزارعين استخدام معدات الرش "الفوهات" لتقليل الانحراف أثناء الانتشار بنسبة 90% "مقارنة بـ 66% اليوم"، مع احترام مسافة أمان قدرها 10 أمتار "مقارنة بـ 5 أمتار/اليوم" مع المناطق السكنية، حيث تزداد مسافة الأمان هذه إلى 20 مترًا حال عدم توفر المعدات الكافية.
وأكدت الصحيفة، أن الوكالة حددت إنذارًا نهائيًّا لمصنعي المبيدات الحشرية، جاء فيه أنه إذا لم يقدموا دراسات في الظروف الحقيقية - التي تفتقر حاليًّا - لإثبات فاعلية هذه التدابير الجديدة قبل الـ30 من يونيو عام 2024، فسيتم سحب تراخيص التسويق "دون أي تأخير"، وفيما يتعلق بالصناعيين سيتضمن ذلك تقدير تعرض العارضات الموضوعة حول مناطق الانتشار.
وأشارت "لوموند" إلى دعوة لجمعية "Générations Futures" تتمثل في فرض حظر على المستحضرات المحتوية على "البروسولفوكارب"، مشككة في فاعلية الإجراءات، ومتسائلة "هل نحن متأكدون من أن مسافة 20 مترًا ستكون كافية لتقليل تعرض السكان المحليين بشكل كافٍ؟".
وتفيد التقارير أنه يتم حاليًّا إعادة تقييم "البروسولفوكارب" على المستوى الأوروبي، باستخدام منهجيات جديدة.
ومددت المفوضية الأوروبية فترة الترخيص لهذه المادة في أوروبا حتى الـ31 من يناير العام 2027، وهو الوقت المناسب لاستكمال الخبرة الجديدة، بتنسيق من البرتغال.
ويعد هذا الموعد النهائي أمرًا بالغ الأهمية، فقد تمت الموافقة على "البروسولفوكارب" على المستوى الأوروبي في العام 2008 لمدة عشرة أعوام.
وأصدرت المفوضية الأوروبية ست لوائح تنفيذية منذ العام 2018، ما أدى إلى تمديد موافقتها بحكم الأمر الواقع، ما يتيح لمبيد الأعشاب المثير للجدل الاستفادة بنحو عقد من هذا التمديد المهين، لاسيما مع غياب إعادة التقييم التي كان ينبغي إجراؤها في خريف العام 2018.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم جمعية "Générations Futures"، فرانسوافييريت، قوله "إنها مجرد فضيحة، دون تقييم جديد".
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية