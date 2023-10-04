فرنسا تقيد استخدام أحد أكثر مبيدات الأعشاب استخداماً لخطورتها على الأطفال

فرضت الوكالة الوطنية للسلامة الصحية في فرنسا، الثلاثاء، قيوداً على استخدام ثاني أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا "البروسولفوكارب"، بسبب مخاطره على الأطفال.

وقالت صحيفة "لوموند" إن "البروسولفوكارب" يعد الأقل شهرة من "الغليفوسات" المثير للجدل، وثاني أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا في فرنسا، إذ ينتشر في الخريف على مساحات واسعة من الحبوب، وكذلك البطاطس أو بعض الخضراوات، مثل الجزر.

ويلوث هذا المركب بانتظام المواد الغذائية من المحاصيل غير المعالجة؛ ما يمنع تسويق بعض الأطعمة، لا سيّما من الزراعة العضوية، وهو منتج شديد التقلب، لافتة إلى أن مبيعاته ارتفعت من 6500 طن العام 2021 إلى 7400 طن العام 2022.

وأوضحت وكالة (ANSES) أنه بعد اكتشاف مستويات قياسية لتركيز "البروسولفوكارب" في الهواء في سهل "أونيس" للحبوب، قرب "لاروشيل"، في اكتوبر العام 2021، تم إجراء تقييم جديد للمخاطر بالنسبة للسكان المحليين.

ولفتت إلى أن وجود هذه المادة في الهواء بالنسب المسجلة في سهل "أونيس"، لا يشكل خطرًا على الصحة، إلا أن تعرض السكان المحليين، لاسيما الأطفال، للقطرات أثناء الرش يمكن أن يسبب مشكلة.

ووفق الصحيفة، خلص تقييم الوكالة إلى أن الأطفال يمكن أن يتعرضوا لجرعات تصل إلى خمسة أضعاف القيمة المرجعية السمية، ما يتوافق مع الحد الأقصى لكمية المادة الفعالة التي يمكن أن يتعرض لها الشخص يوميًّا، نظريًّا دون مخاطر صحية.

ولفتت "لوموند" إلى أن القيود التي ستطبق اعتبارًا من الأول من نوفمبر، تتضمن عدة محاور، أولها: تخفيض الكمية المستخدمة مع تخفيض ما لا يقل عن 40٪ في الجرعات القصوى المسموح بها من "البروسولفوكارب" لكل هكتار.