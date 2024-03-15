جامع الزيتونة المعمور في تونس.. منارة للعلم ومعمار إسلامي فريد

وتختلف الروايات الخاصة بأصل تسمية الجامع، حيث يذهب بعض المؤرخين إلى القول إنّ المكان الذي بُني فيه الجامع كانت تحاذيه شجرة زيتون كبيرة، ومنها جاءت هذه التسمية، إضافة إلى الرمزية الدينية للزيتونة التي ذُكرت في القرآن، ووُصفت بالشجرة المباركة.

لكن الباحث المختص في الآثار الإسلامية، عبد العزيز الدّولاتي، ذكر في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، أن "الجامع استمد تسميته من قدّيسة مسيحية اسمها الزيتونة كانت مدفونة في المكان، حتى أن أحد ملوك آرغون في إسبانيا طلب من أحد ملوك الدولة الحفصية (التي حكمت تونس بين عامي 627هـ – 982هـ/ 1228م – 1573م) لاحقا استعادة رفات هذه القديسة".

وبحسب الباحث التونسي، فإن "أهم العناصر المعمارية للزيتونة، والتي استمدت جماليتها من الهندسة الإسلامية للجامع، هي بيت الصلاة الشّاسع، ويتوسّطه محراب يعود إلى القرن السابع عشر ميلاديا، ليجد الزائر خلفه المحراب الأغلبي الأصلي المنسوب إلى دولة الأغالبة بين عامي 184هـ - 296هـ/ 800م - 909م، بحجمه الكبير، وقد كان مزخرفا على نمط محراب جامع عقبة بن نافع، والأمر نفسه بالنسبة إلى المنبر الذي وقعت عليه بعض التعديلات".