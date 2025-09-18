كاميلا وكيت تصطحبان ميلانيا ترامب في جولة ملكية (فيديو)

في جولة جمعت بين الأجواء العائلية والتراث البريطاني العريق، اصطحبت ملكة بريطانيا كاميلا والأميرة كيت، سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب، في جولة خاصة بالمكتبة الملكية في قلعة وندسور، ضمن فعاليات اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا.

وبينما انشغل ترامب بلقاء رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث قضايا دولية، اختارت ميلانيا برنامجًا أكثر هدوءًا، شمل الاطلاع على كنوز القلعة والمشاركة في أنشطة للأطفال.

أخبار ذات علاقة الأميرة كيت ميدلتون تعود للحفلات الملكية بعد غياب طويل (صور)

في البداية، رافقت الملكة كاميلا ضيفة القصر إلى المكتبة الملكية، التي تضم نحو 200 ألف مجلد، بينها نسخة نادرة من أعمال شكسبير تعود لعام 1632.

كما توقفت ميلانيا أمام "بيت الدمى" الشهير للملكة ماري، وهو نموذج ملكي مصغر عمره قرن من الزمن يضم بيانو صغيرًا يعمل بالفعل، ونماذج من جواهر التاج الحقيقي.

ولم تخفِ ميلانيا إعجابها، إذ شوهدت مبتسمة وهي تقلّب صفحات كتاب لا يتجاوز حجم الإصبع.

أخبار ذات علاقة من الفستان الأصفر لعدم الانحناء.. كيف كسرت ميلانيا ترامب البروتوكولات الملكية؟

وبعد الجولة، انضمت إلى الأميرة كيت وعدد من الأطفال تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، من أعضاء منظمة "الكشافة"، حيث ساعدتهم في رسم أوراق الشجر وصناعة بيوت صغيرة للحشرات من الورق المقوّى، في حديقة فروجمور هاوس الريفي المجاور للقلعة.

ولاقت الجولة تفاعلًا لافتًا على مواقع التواصل، خاصة مع مشاركة ميلانيا للأطفال أنشطتهم البسيطة بروح مرحة، بعيدًا عن أجواء البروتوكولات الرسمية.