وفاة الكاتب الفرنسي التشيكي ميلان كونديرا عن 94 عاما

توفي، أمس الثلاثاء، الكاتب الفرنسي التشيكي الشهير ميلان كونديرا، أحد أبرز وجوه الأدب العالمي، وفق ما أعلنت، الأربعاء، دار "غاليمار" التي تنشر مؤلفاته، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت آنّا مرازوفا، الناطقة باسم "مكتبة ميلان كونديرا" في مدينة برنو التشيكية، مسقط رأس مؤلف "وجود لا تُحتمل خفّته"، لوكالة فرانس برس: "إنه للأسف، أستطيع أن أؤكّد لكم أنّ ميلان كونديرا توفّي أمس (الثلاثاء) بعد معاناة طويلة مع المرض".

وعبّر كونديرا في مؤلفاته بسخرية عن حال الإنسان، وكان من بين الكتّاب النادرين الذين أُدرجت مؤلفاتهم وهم بعد على قيد الحياة في مجموعة "لابلياد" المرموقة في عام 2011.

وجُرّد كونديرا، الذي ولد تشيكياً، من جنسيته الأساسية، ثم استعادها بعد أربعين عاماً، لكنه يحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 1981، وكان من أشد الروائيين باللغة الفرنسية تأثيراً في العالم.