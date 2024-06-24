السعودية تصدر بطاقات فريدة للذكرى لكل حاج
كشفت السعودية، عن إصدار بطاقات للذكرى تحمل كل منها اسم وصورة الحاج أو الحاجة الذين أدوا مناسك الفريضة في الموسم الحالي، أو من فرق العاملين في المشاعر المقدسة.
وقال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، إن البطاقة الجديدة تستهدف تخليد ذكرى الحجيج والعاملين في الموسم الحالي، ويمكن الحصول عليها بشكل رقمي عبر الهواتف النقالة.
وأوضح الربيعة عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك إصدار شهادة باسمك، والاحتفاظ بنسخة رقميّة منها، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QRcode)، الموجود في بطاقة نسك الخاصة بك".
وعرض الوزير نماذج من البطاقات الجديدة التي قوبلت بتفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وترحيب بالمبادرة مع مكانة فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة أو العمل على خدمة ضيوف الرحمن في نفوس كل المسلمين في العالم.
وأدى أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم، مناسك الحج الأساسية، وبقي عدد كبير منهم حتى الآن في مكة المكرمة بينما توجه آخرون نحو المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وغادر عدد آخر نحو بلادهم.
ويصطحب الحجاج في طريق العودة الكثير من الهدايا التذكارية معهم من مكة المكرمة، وبينها مصاحف وسجادات للصلوات وعطور وملابس، بجانب ماء زمزم الذي يقدم ضيافة للمهنئين الذين يتوافدون على منازل الحجاج العائدين.