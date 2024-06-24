السعودية تصدر بطاقات فريدة للذكرى لكل حاج

كشفت السعودية، عن إصدار بطاقات للذكرى تحمل كل منها اسم وصورة الحاج أو الحاجة الذين أدوا مناسك الفريضة في الموسم الحالي، أو من فرق العاملين في المشاعر المقدسة.

وقال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، إن البطاقة الجديدة تستهدف تخليد ذكرى الحجيج والعاملين في الموسم الحالي، ويمكن الحصول عليها بشكل رقمي عبر الهواتف النقالة.

وأوضح الربيعة عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك إصدار شهادة باسمك، والاحتفاظ بنسخة رقميّة منها، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QRcode)، الموجود في بطاقة نسك الخاصة بك".

وعرض الوزير نماذج من البطاقات الجديدة التي قوبلت بتفاعل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وترحيب بالمبادرة مع مكانة فريضة الحج وزيارة المشاعر المقدسة أو العمل على خدمة ضيوف الرحمن في نفوس كل المسلمين في العالم.