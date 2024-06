السعودية تصدر بطاقات فريدة للذكرى لكل حاج

لتخليد ذكرى تواجدك في #حج_1445هـ 🕋



بإمكانك إصدار شهادة باسمك، والاحتفاظ بنسخة رقميّة منها، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع (QRcode)، الموجود في #بطاقة_نسك الخاصة بك.



In honour of your journey during #Hajj_1445H 🕋#يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/oye4Mvg4ei