أسد يثير الرعب بعد هروبه من السيرك وتجوله في الشوارع

أمسكت السلطات الإيطالية بأسد هرب من سيرك محلي بالقرب من روما، بعد ساعات من القلق في المنطقة جراء تجواله في شوارع مدينة قريبة من العاصمة.

ودعا رئيس بلدية لاديسبولي التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة، أليساندرو غراندو، سكان المدينة إلى ملازمة المنزل بانتظار انتهاء محاولات الشرطة وموظفي السيرك للإمساك بالحيوان الهارب.

وتُظهر مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إيطالية، ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التأكد من صحتها، أسدًا بالغًا يسير في شوارع مهجورة في منتصف الليل.