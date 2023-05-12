تفاعل واسع مع إطلالة ياسمين عبدالعزيز بالحجاب
بعد غياب أسبوع، ظهرت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز مرتدية الحجاب، عبر مقطع فيديو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، تفاعل جمهورها معه وانهالت التعليقات.
ونشرت عبدالعزيز مقاطع مصورة لها على متن الطائرة، فيما يبدو أنها عائدة من مكة المكرمة بعد أدائها مناسك العمرة، إذ علّقت عليها بالقول: "ربنا يكتبها لكل مشتاق يا رب. أحلى مكان في العالم".
وأشاد المعلقون بشكلها في الحجاب، طالبين من الله أن يتقبل منها ويسعدها دائماً، وجاء من بين التعليقات: "ايش هالجمال بدون مكياج الجمال بيحكي تبارك الله"، "ربنا يتقبل منك حبيبتي إن شاء الله".
وجاء أيضاً: "شكلك حلو اوي بالحجاب والحجاب عمره مبيكبر"، و"ربنا يتقبل منك يارب ويثبتك".
وكان آخر منشور دونته ياسمين عبدالعزيزعبر حسابها في إنستغرام صورة لمواطنها الفنان الراحل مصطفى درويش الذي توفي الأسبوع الماضي، علّقت عليها بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله وحده.. الله يرحمه".
وفي التاسع والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الفائت، احتفلت ياسمين بوصول مسلسل "ضرب نار" إلى نسب مشاهدات عالية، وصلت لـ270 مليوناً، عدا عن التفاعل الكبير الذي حقّقه المسلسل خلال عرضه في رمضان.
والمسلسل من إخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته، إلى جانب ياسمين عبدالعزيز، زوجها أحمد العوضي، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم.