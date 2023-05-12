تفاعل واسع مع إطلالة ياسمين عبدالعزيز بالحجاب

وأشاد المعلقون بشكلها في الحجاب، طالبين من الله أن يتقبل منها ويسعدها دائماً، وجاء من بين التعليقات: "ايش هالجمال بدون مكياج الجمال بيحكي تبارك الله"، "ربنا يتقبل منك حبيبتي إن شاء الله".

وجاء أيضاً: "شكلك حلو اوي بالحجاب والحجاب عمره مبيكبر"، و"ربنا يتقبل منك يارب ويثبتك".

وكان آخر منشور دونته ياسمين عبدالعزيزعبر حسابها في إنستغرام صورة لمواطنها الفنان الراحل مصطفى درويش الذي توفي الأسبوع الماضي، علّقت عليها بالقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله وحده.. الله يرحمه".