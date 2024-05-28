بث مشترك ينتهي بالسعوديين صالحة القحطاني وسعيد الزهراني بالخطوبة (فيديو)

انتهت سلسلة لقاءات بين الشابين السعوديين، صالحة الزهراني، وسعيد القحطاني، على البث المباشر، بإعلان خطوبة نجمي تطبيق "جاكو" الذي أطلقته السعودية بديلاً لتطبيق "تيك توك".

وكشفت عدة مقاطع فيديو متداولة من آخر بث جمع القحطاني والزهراني ارتباطهما ليكونا أحدث ثنائي يجمعهما "جاكو" ضمن مستخدمي التطبيق الذي يستقطب مشاهير سعوديين كثيرين.