بث مشترك ينتهي بالسعوديين صالحة القحطاني وسعيد الزهراني بالخطوبة (فيديو)
انتهت سلسلة لقاءات بين الشابين السعوديين، صالحة الزهراني، وسعيد القحطاني، على البث المباشر، بإعلان خطوبة نجمي تطبيق "جاكو" الذي أطلقته السعودية بديلاً لتطبيق "تيك توك".
وكشفت عدة مقاطع فيديو متداولة من آخر بث جمع القحطاني والزهراني ارتباطهما ليكونا أحدث ثنائي يجمعهما "جاكو" ضمن مستخدمي التطبيق الذي يستقطب مشاهير سعوديين كثيرين.
كما ظهر القحطاني في مقطع فيديو ليرد على من انتقدوا خطوته الأخيرة بعد تصريحات سابقة قالها في مقابلة، وأكد خلالها أنه يفضل الارتباط بشكل تقليدي ولا يمكن أن يسمح لحياته الخاصة بالظهور أمام متابعيه.
وخلال مقاطع الفيديو المتداولة للشابين، بدا أن علاقة حب تجمع ابن مدينة جدة غرب السعودية وابنة مدينة الدمام أقصى شرق السعودية.
وأثار الإعلان عن ارتباط الزهراني والقحطاني ردود فعل عديدة بين مدوّني مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما تلقّيا التهاني من البعض، واجها انتقادات واسعة من فريق كبير آخر.
وكتبت إحدى المدونات في موقع "إكس" حيث انتشرت مقاطع فيديو للزهراني والقحطاني: "المشاهير ما عندهم بيوت؟ ما عندهم شيء اسمه خصوصية؟".
وشكك عدد من المدونين بارتباط مشهوري "جاكو"، وأن حديث الزهراني عن ارتباطه بالقحطاني لا يتعدى كونه محتوى لجذب المتابعين، وتحقيق مزيد من الشهرة.
وكتب أحد المعلقين: "قلة حيا وأدب ما يحصل في هذا البرنامج، وجالسين يضحكان على متابعيهما لأجل زيادة عدد المشاهدات، وكسب المال من وراهم، وإلا لو كانا صادقين، كان راح دق باب بيتها وخطبها وماحد درى عنهما، ليش التشهير والكذب الزيادة، احترما عقولنا".
فيما اعتبرت مغردة ثالثة خطوة الزهراني بالشجاعة، وبدت أخرى متفهمة لتغيير رأيه وارتباطه بعد علاقة حب، وقالت: "ما أعرفهما ولا أتابعهما، بس عادي ووارد أنه الإنسان يغير رأيه، عادي جدًا".