logo
منوعات

وفاة مفاجئة لمواطن إيطالي من أصول مصرية داخل فندق في بغداد

وفاة مفاجئة لمواطن إيطالي من أصول مصرية داخل فندق في بغداد
جثة في ثلاجة موتىالمصدر: istock
عصام العبيدي
عصام العبيدي

عثرت قوات الأمن العراقية على جثة شخص أجنبي يحمل الجنسية الإيطالية ومن أصول مصرية، داخل أحد فنادق منطقة الكرادة – العرصات في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه "ورد إبلاغ بوجود حالة وفاة داخل مستشفى الكندي، وبعد الانتقال إلى المكان تبيّن أن المتوفى دخل العراق بتاريخ 9 أيلول، كان يقيم في أحد فنادق العاصمة بغداد".

أخبار ذات علاقة

جثة داخل ثلاجة موتى

العثور على جثة فتاة مغربية في إسطنبول.. وتورط صديقها بقتلها

وأضاف البيان أن "التحقيقات الأولية أظهرت تعرض المتوفى لوعكة صحية مفاجئة، حيث تم نقله من قبل أحد أصدقائه إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية نتيجة تدهور حالته الصحية".

وأوضحت أن "المتوفى من الجنسية الإيطالية ومن أصول مصرية، كان مقيمًا في أحد الفنادق بمنطقة الكرادة – العرصات، بعد دخوله إلى العراق بتاريخ 9/2025، بحكم وجود تعاون مهني مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات/ دائرة الطرق والجسور".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC