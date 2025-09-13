وفاة مفاجئة لمواطن إيطالي من أصول مصرية داخل فندق في بغداد

عثرت قوات الأمن العراقية على جثة شخص أجنبي يحمل الجنسية الإيطالية ومن أصول مصرية، داخل أحد فنادق منطقة الكرادة – العرصات في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه "ورد إبلاغ بوجود حالة وفاة داخل مستشفى الكندي، وبعد الانتقال إلى المكان تبيّن أن المتوفى دخل العراق بتاريخ 9 أيلول، كان يقيم في أحد فنادق العاصمة بغداد".

وأضاف البيان أن "التحقيقات الأولية أظهرت تعرض المتوفى لوعكة صحية مفاجئة، حيث تم نقله من قبل أحد أصدقائه إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة، مؤكدًا عدم وجود أي شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية نتيجة تدهور حالته الصحية".

وأوضحت أن "المتوفى من الجنسية الإيطالية ومن أصول مصرية، كان مقيمًا في أحد الفنادق بمنطقة الكرادة – العرصات، بعد دخوله إلى العراق بتاريخ 9/2025، بحكم وجود تعاون مهني مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات/ دائرة الطرق والجسور".