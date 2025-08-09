خلال 3 أشهر.. أكثر من 4,800 وفاة بحوادث السير في إيران

أعلنت منظمة الطب الشرعي الإيرانية أن 4,866 شخصًا لقوا حتفهم وأُصيب 94,932 آخرون في حوادث السير خلال الربع الأول من العام الجاري, مشيرة إلى أن هذه الحصيلة تمثل زيادة طفيفة في عدد المصابين بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت المنظمة، السبت، أن من بين الضحايا 3,891 رجلاً و975 امرأة، فيما سجلت محافظات طهران (420 وفاة)، فارس (387 وفاة)، وكرمان (382 وفاة) أعلى معدلات الوفيات.

في حين كانت أدنى المعدلات في محافظات إيلام (46 وفاة)، كهكيلويه وبوير أحمد (52 وفاة)، وخراسان الجنوبية (55 وفاة).

وبيّنت الإحصاءات أن 3,304 من القتلى لقوا حتفهم على الطرق خارج المدن، و1,219 داخل المدن، و313 على الطرق الريفية، بينما توزعت بقية الحالات على محاور مواصلات أخرى.

وأضافت المنظمة أن يونيو/حزيران الماضي شهد العدد الأكبر من الوفيات خلال الفترة، حيث سُجلت 1,699 وفاة بزيادة 3.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ عدد المصابين فيه 30,625 شخصًا بانخفاض 3.8% مقارنة بالفترة المماثلة من 2024.