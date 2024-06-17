اهتمام إسرائيلي بوفاة أحد أعمدة الجالية اليهودية في اليمن (فيديو)

وذكرت أنه منذ صعود الحوثيين تقلصت الجالية اليهودية في اليمن بشدة وأصبح أغلبها يعيش في الشتات.

ووتتباين التقديرات بشأن أعداد من تبقوا من يهود اليمن، إلا أنهم قليل، وربما أصبح عددهم يتجاوز أصابع اليد بقليل.

وفي آذار/ مارس العام 2016 عرض الإعلام الإسرائيلي مشاهد لاستقبال 17 يهوديًا يمنيًا، قال إنهم خرجوا من اليمن عبر عملية سرية، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة اليهودية.

وضمت تلك المجموعة 12 يهوديًا من محافظة عمران، وأسرة مكونة من 5 أفراد من صنعاء، أكبرها نجل يهودي يدعى أهارون زينداني، قتل العام 2012 في اليمن، بسبب ما قالت إنها أعمال عدائية ضد اليهود.

ولفتت بعض التقارير إلى أن 50 يهوديا تبقوا في اليمن، بعد أن رفضوا مصاحبة ذويهم في تلك العملية، وأن السنوات الأخيرة شهدت هجرة قرابة 200 يهودي يمني.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في ذلك الحين أن السلطات الإسرائيلية نقلت اليهود اليمنيين المهجرين ضمن العملية السرية إلى مركز استيعاب في مدينة بئر السبع جنوبي البلاد.