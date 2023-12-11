"شمس".. مسرحية مغربية حول صراع امرأة مع الظلامية والعقلية الذكورية

وينطلق العرض بصوت أمواج البحر بصوت خافت، قبل أن يرتفع الصوت وتضطرب الأمواج، بشكل يعكس اضطراب الشخصية الرئيسية للمسرحية، ويكشف الديكور البسيط المكوّن من كرسي أحمر اللون وطاولة فوقها كأس شاي، ومنزل ذي باب صغير وشبّاك، العلاقات بين شخصيات المسرحية.

وإضافة إلى الديكور والألوان، تحمل الموسيقى الخافتة دلالات، ومعها تظهر بين الجمهور امرأة بلباس أبيض فضفاض وتصعد على خشبة المسرح في موكب أشبه بموكب ملكي وتبدأ بسرد الحكاية، وتتقمص الشخصية دور "المرأة الحكواتية"، بينما تنصت بقية الشخصيات وتتجمد حركتهم.

هذه المرأة التي يحمل اسمها اسم المسرحية هي محور الحكاية وهي صانعة القصّة أيضا، وهي فتاة تعيش في إحدى مدن الشمال المغربي وتعمل في مصنع للأسماك، وهناك ينشأ تعارف بينها وبين أحد زملائها "عزيز" وتتطور العلاقة إلى حبّ فزواج، ومنذ تلك اللحظة تنقلب حياة الفتاة المغربية وتخرج من جنتها إلى واقع مرير مليء بالمسؤوليات والمشاغل بخليط من الخوف والصراع، وتشابك القضايا الناتجة عن العلاقة الزوجية.