"شمس".. مسرحية مغربية حول صراع امرأة مع الظلامية والعقلية الذكورية
تطرح مسرحية "شمس" للمخرج المغربي أمين بودريكة التداعيات النفسية لامرأة تواجه مشاكل مجتمعية مختلفة، وتقاوم العقلية الذكورية والأفكار البالية التي تقيّد المرأة وتجذبها إلى الخلف.
والمسرحية التي تمتدّ لـ 60 دقيقة، ويؤدي أدوارها حسناء التمطاوي وهاجر الشرقي وإسماعيل العلوي، فازت بجائزة "التانيت الفضي" في مهرجان أيام قرطاج المسرحية الذي اختُتم مساء الأحد بالعاصمة التونسية.
وقال كاتب النص ومخرج المسرحية أمين بودريكة لوسائل الإعلام إن هذا النجاح يعود إلى العمل الجماعي الهائل، لا سيما جودة أداء الممثلين على المسرح، فضلا عن مساهمة السينوغرافيا والموسيقى في هذا العمل.
وتروي المسرحية قصة "شمس"، وهي سيدة مغربية بسيطة تقاوم وتحاول أن تعيش بشكل سويّ وسط مجتمع ذكوري وعقليات بالية وعادات تكبّل أحلامها وتحاول إطفاءها، لكنّها تجد نفسها محشورة في زاوية شؤون البيت، الطبخ وإنجاب الأطفال، ومن ثم تسعى إلى تجاوز هذه الصورة النمطية البالية للمرأة، وتأبى هذه الشمس أن تغرب وتحاول إثبات وجودها وخصوصيتها.
وينطلق العرض بصوت أمواج البحر بصوت خافت، قبل أن يرتفع الصوت وتضطرب الأمواج، بشكل يعكس اضطراب الشخصية الرئيسية للمسرحية، ويكشف الديكور البسيط المكوّن من كرسي أحمر اللون وطاولة فوقها كأس شاي، ومنزل ذي باب صغير وشبّاك، العلاقات بين شخصيات المسرحية.
وإضافة إلى الديكور والألوان، تحمل الموسيقى الخافتة دلالات، ومعها تظهر بين الجمهور امرأة بلباس أبيض فضفاض وتصعد على خشبة المسرح في موكب أشبه بموكب ملكي وتبدأ بسرد الحكاية، وتتقمص الشخصية دور "المرأة الحكواتية"، بينما تنصت بقية الشخصيات وتتجمد حركتهم.
هذه المرأة التي يحمل اسمها اسم المسرحية هي محور الحكاية وهي صانعة القصّة أيضا، وهي فتاة تعيش في إحدى مدن الشمال المغربي وتعمل في مصنع للأسماك، وهناك ينشأ تعارف بينها وبين أحد زملائها "عزيز" وتتطور العلاقة إلى حبّ فزواج، ومنذ تلك اللحظة تنقلب حياة الفتاة المغربية وتخرج من جنتها إلى واقع مرير مليء بالمسؤوليات والمشاغل بخليط من الخوف والصراع، وتشابك القضايا الناتجة عن العلاقة الزوجية.
وتعيش "شمس" صراعات عدّة وتُصدم بالعقلية الذكورية في المجتمع، التي تُجبرها على الولادة والأمومة، فبدا الزواج وكأنه عقوبة لهذه المرأة وخروج من جنة الصبا والشباب إلى جحيم المسؤوليات الأسريّة، لا سيما في غياب قوانين لا تحمي النساء.
وقد اشتغل المخرج كثيرا في هذا النص المسرحي على عبارتي "الجنة والجحيم"، وعبّرت الألوان بشكل دلالي على وضع المرأة، إذ طغى اللون الأسود على ديكور المسرح.