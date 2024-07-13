أمريكي يقطع رأس والديه في كاليفورنيا

شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية جريمة مروّعة، حين أقدم رجل على قطع رأس والديه وقتل كلبهما، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان وهو مغطى بالدماء، على متن عربة "غولف" مسروقة.

ووفق صحيفة "مترو" البريطانية، عثر رجال الأمن على رأس كلّ من أنطوانيت (77 عاما) ورونالد (79 عاما) من دون رأسيهما، إلى جانب جثة كلبهما أيضا، داخل منزلهما، صباح الثلاثاء.

وقال الجيران إنهم شاهدوا ابن العائلة الضحية، الذي يدعى جوزيف (41 عاما)، وهو يلاحق عامل صيانة في ساحة انتظار السيارات حيث تعيش الأسرة، وكان مغطى بالدماء، ويُعتقد أنه سرق عربة العامل للفرار من مكان الجريمة.

أخبار ذات علاقة تنسيق سعودي كويتي لفك غموض جريمة قتل زوجة عابرة للحدود

وأكد أحد الجيران أنه شاهد جوزيف يتشاجر مع والده قبل يوم من الجريمة. في حين قال آخر إن جوزيف "لديه مشاكل مع المخدرات".

ولاحقا، عثرت الشرطة على الجاني قرب مخرج مسار الدراجات، وأطلقت النار عليه، لتعيقه عن الهرب.

واحتجز رجال الأمن جوزيف في المكان نفسه حتى وصول الإسعاف، إذ تم نقله إلى مستشفى للعلاج، حتى أصبحت حالته مستقرة، بينما سيواجه تهمتي قتل، إضافة إلى اتهامات أخرى، وفق الشرطة.