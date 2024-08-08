دار حول الكوكب.. طيار سعودي يرد على المشككين بكروية الأرض

رد الطيار والمغامر السعودي، مشعل السديري، على أصحاب الاعتقاد بكون الأرض مسطحة وليست كروية، من خلال رحلة حول العالم استغرقت 27 يومًا، طار خلالها باتجاه واحد، قبل أن يصل لنقطة إقلاعه مجددًا.

وقال السديري في رد على أحد متابعيه في موقع "إكس" بعد عودته من رحلته حول العالم بطائرته، وهي من طراز "دايموند DA42"، "كل طيراني باتجاه الشرق، بدأت من الرياض وانتهيت بالرياض".

كما نشر الطيار السعودي مجموعة صور ومقاطع فيديو لمسار رحلته، ويظهر فيها المسار الكامل دائريًّا يلتف حول الأرض، بدءًا من شرق الرياض نحو آسيا، قبل دخول السعودية مجددًا من الغرب عبر أوروبا؛ وبالتالي شمال أفريقيا.

وكان لافتًا أن حفل استقبال أعد له بعد وصوله للرياض، قد شهد تقديم قالب حلوى رُسم على وجهه مسار الرحلة الدائري ذاته.

وحظي الطيار السعودي بالثناء من قبل كثير من متابعي رحلته التي وثق تفاصيلها يومًا بيوم، لكن ذلك لم يمنع حضور تعليقات حول حقيقة كروية الأرض ونظرية كونها مسطحة التي يتبناها البعض.

وسبق أن تلقى السديري أسئلة مماثلة في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كل رحلة من رحلاته المتكررة بطائرته الصغيرة التي تطير على مقربة من الأرض، ويجوب من خلالها دول العالم، قبل أن يكمل قبل أيام دورة كاملة حول العالم.

واستغرقت رحلة السديري التطوعية التي تستهدف الترويج لبلاده في العالم كله، أكثر من مئة ساعة طيران، مقسمة على 31 رحلة طيران، يفصل بين كل منها ساعات استراحة قبل مواصلة التحليق نحو مطار جديد.

ولا تغيب النقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتقدون بكون الأرض مسطحة من جهة، ومن يعتقدون بكونها كروية من جهة أخرى كما هو معتمد علميًّا.