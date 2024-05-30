هل انفصل أحمد خالد صالح وهنادي مهنا؟

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء تفيد انفصال الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، إثر قيام الأخيرة بحذف صورها مع الأول من صفحتها في إنستغرام، ما فتح الباب للشائعات حول وقوع الطلاق بينهما.

وبعد ساعات، أكد أحمد خالد صالح أنه لا حقيقة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: " كله كلام فاضي ومش حقيقي وأفضل رد علي الشائعات التجاهل".

وأضاف "صالح" في تصريحات للصحافة المحلية، أنها ليست المرة الأولى التى يواجه فيها الشائعات حول انفصاله عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، لكن الأمر زاد عن حده فى الساعات الماضية. وتابع: " في حد بيولع فى الموضوع زيادة النهارده وربنا يبعد عنا الشر".

وأُعلنت خطبة "صالح " و"هنادي" في ديسمبر 2019 والتقيا للمرة الأولى في عمل فني مشترك هو مسلسل "الفتوة"، إنتاج 2020، بطولة ياسر جلال ونجلاء بدر. واحتفل الثنائي بزواجهما في أكتوبر 2020.

يذكر أن أحمد خالد صالح شارك في مسلسل "بدون سابق إنذار" بموسم رمضان الماضي وهو ينتمي إلى دراما التشويق، ولكن من منظور اجتماعي إنساني بعيدًا عن فكرة البحث عن القاتل في جريمة غامضة، التي باتت مستهلكة.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا كما شهد توهجًا استثنائيًّا في أداء كل من آسر ياسين، الذي نجح في اختبار القدرات التمثيلية العالية، وعائشة بن أحمد التي وجدت أخيرًا قماشة درامية تبرز قدراتها وتحررها من أدوار السيدة جميلة الوجه التي تظهر وكأنها مجرد موديل إعلانات.