ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا إلى 17100 قتيل
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 17100 قتيل الخميس، فيما تتلاشى آمال العثور على ناجين تحت الأنقاض وسط طقس صقيعي.
وأعلن مسؤولون ومسعفون أن 14014 شخصًا قضوا في تركيا و3162 في سوريا، جراء الزلزال العنيف الذي ضرب الإثنين وبلغت شدته 7,8 درجة، لترتفع الحصيلة المؤكدة إلى 17176 قتيلا.
ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين اليوم الخميس، إن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 14014 قتيلا إلى جانب أكثر من 63 ألف مصاب.
وأدلى بالتصريحات خلال زيارة لإقليم غازي عنتاب وهو من الأقاليم المتضررة من الكارثة.
وذكر أردوغان أن الزلزال دمر أكثر من 6400 مبنى، وأن تركيا تهدف إلى إنشاء مبان جديدة من ثلاثة وأربعة طوابق في المنطقة في غضون عام واحد.