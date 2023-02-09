ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسوريا إلى 17100 قتيل

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين اليوم الخميس، إن عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا ارتفع إلى 14014 قتيلا إلى جانب أكثر من 63 ألف مصاب.

وأدلى بالتصريحات خلال زيارة لإقليم غازي عنتاب وهو من الأقاليم المتضررة من الكارثة.

وذكر أردوغان أن الزلزال دمر أكثر من 6400 مبنى، وأن تركيا تهدف إلى إنشاء مبان جديدة من ثلاثة وأربعة طوابق في المنطقة في غضون عام واحد.