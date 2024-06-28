حفرة تبتلع ملعب كرة قدم في ألتون الأمريكية‎

التقطت كاميرات المراقبة لحظة مرعبة انفتحت فيها حفرة ضخمة بشكل مفاجئ في ملعب كرة قدم في متنزه جوردون مور في مدينة ألتون، في ولاية إلينوي الأمريكية؛ مما تسبب في حدوث فجوة كبيرة في أعقابها. وقد وقع الحادث، يوم الأربعاء، في المكان الذي يجلس فيه اللاعبون عادةً على الخطوط الجانبية.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيويورك بوست"، توسعت الحفرة إلى حوالي 30 متر في غضون ثوان؛ مما أدى إلى ابتلاع مناطق الجلوس وعمود الإنارة. ويقدر المسؤولون أن عمق الهاوية يبلغ حوالي 9 أمتار. ولحسن الحظ، لم يكن أحد متواجدا في الملعب وقت وقوع الحادث.

وأعرب مدير إدارة الحدائق والترفيه في مدينة ألتون، مايكل هاينز، عن دهشته من الحادث، وقال: "لا أستطيع أن أتخيل ما إذا كان هناك مجموعة من الناس هنا. نحن محظوظون. يبدو الأمر وكأنه شيء من فيلم. يبدو أن قنبلة انفجرت".

ويعتقد مسؤولو المدينة أن الحفرة كانت على الأرجح ناجمة عن انهيار في منجم تحت الأرض تديره شركة New Frontier Materials. وقد أبلغت الشركة إدارة سلامة وصحة المناجم بالحادثة وتتعاون مع المدينة لمعالجة المشكلة بسرعة وأمان.

وقالت الشركة في بيان: "تم تأمين المنطقة المتضررة وستبقى مغلقة في المستقبل المنظور، بينما يقوم المفتشون والخبراء بفحص المنجم وإجراء الإصلاحات".