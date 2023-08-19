ميلوني تتدخل لدفع فاتورة مطعم تهرَّب سياح إيطاليون من سدادها

دفعت السفارة الإيطالية في ألبانيا فاتورة مطعم لم يسددها سياح إيطاليون في مدينة بيرات بعد تدخل شخصي لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

وكشف رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أنه تحدّث إلى "ميلوني" التي زارت بلاده، الأسبوع الماضي، لتمضية عطلة، حول مجموعة من السياح الإيطاليين الذين اختفوا دون دفع فاتورة مطعم قصدوه في المدينة التاريخية المدرجة على قائمة اليونسكو.

وروى راما لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليومية: "أمرتْ ميلوني السفير بالذهاب ودفع فاتورة هؤلاء الحمقى، من فضلك، وأصدِر بيانًا، لا يمكن أن تشوّه سمعة إيطاليا بهذه الطريقة!".