61 مليون دولار.. طفلة هندية تتخلى عن ثروة عائلتها من أجل الرهبنة

وبالرغم من أن عائلتها تتبع طائفة جاين، قال والدها لوسائل الإعلام المحلية إن ابنته أرادت دائمًا تكريس حياتها للإيمان وأظهرت ميلًا دينيًا، منذ أن كانت طفلة صغيرة، حيث اتبعت حياة الزهد منذ صغرها.

وأشارت صحيفة "تايمز أوف إنديا" إلى أن ديفانشي التزمت بروتين صارم يتمثل في ثلاث جلسات صلاة في اليوم منذ أن كانت طفلة.