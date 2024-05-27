مصر.. قرار قضائي بحبس مدير أعمال حلمي بكر بتهمة الاحتيال

قررت محكمة جنح حي "العجوزة" في العاصمة المصرية القاهرة، الإثنين، معاقبة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه (1000 دولار)، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بمليونين و280 ألف جنيه من الموسيقار، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وكان محامي حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق باستغلال مرض موكله وقيامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المبلغ المذكور، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطه بشهادة ادخارية بعائد سنوي كبير يقدر بـ 18%.

وحضر أحد موظفي البنك إلى مكان إقامة موكله لأخذ توقيعه، ليكتشف "بكر"، عقب ذلك قيام المشتكى عليه، بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.

وسبق أن قدم دفاع المتهم مستندا يفيد بأن حلمي بكر اقترض من مدير أعماله 3 ملايين جنيه، منها ورقة مدون بها: "استلمت أنا حلمي بكر مبلغ ٣ ملايين جنيه من نور على أن أقوم برده يوم ٢٤ ديسمبر".

وعندما سألت هيئة المحكمة سامح القناوي محامي الموسيقار عن رأيه، قال إن المتهم قدم صورة من المستند وليس الأصل، كما أنه ليس من المنطقي أن يقترض شخص من آخر 3 ملايين جنيه، ويكتب بها ورقة مكونة من سطر واحد.