تعرض لص غير محترف، في الكويت، لموجة سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق مقطع فيديو طريقة سطوه المسلح والفاشل على مكتب صرافة في منطقة الفنطاس بمحافظة الأحمدي جنوب البلاد.

ويظهر في الفيديو المتداول، اللص يدخل مكتب الصرافة خلال ساعات النهار، وقد غطى وجهه، ليرمي حقيبة بيده تجاه أحد الموظفين الذي لم يظهر عليه أي خوف أو ارتباك، سيما أن اللص ظل منشغلًا بخلل ما أصاب مسدسه.

وتم تناقل الفيديو على نطاق واسع بين المدونين الكويتيين، مع سيل من التعليقات الساخرة على أخطاء اللص الذي زعمت بعض وسائل الإعلام المحلية أنه ضابط سابق، لكن وزارة الداخلية لم تؤكد تلك المزاعم.

وعلق أحد المدونين في موقع "إكس" على فيديو السطو المسلح "وش ذا السطو البايخ"، وقال آخر "ضابط وبلشان بالمسدس!!"، فيما كتبت إحدى المدونات "على بالي فيلم عربي".

وفي إطار التعليقات الساخرة أيضًا، قال أحد مشاهدي الفيديو "متأكدين أن هذا كان ضابطاً، واضح أنه كان واخد شهادته أونلاين".

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي، إن السلطات الأمنية قبضت على المتهم بارتكاب واقعة السطو المسلح بعد أن فرَّ إلى جهة غير معلومة من خلال سرقة مركبة أجرة عن طريق إشهار السلاح المستخدم في الواقعة.

وأضافت الوزارة أن التحريات حول الجريمة، بما في ذلك تتبع خط سير المتهم من خلال كاميرات المراقبة، قادت للوصول إلى كافة بياناته، ليتم ضبطه ويقر بما نُسب إليه، كما أرشد عن مكان إخفاء السلاح الناري.

ومن غير الواضح إن كان اللص قد نجح في الأساس في سرقة أموال من مكتب الصرافة، فيما اكتفت الوزارة بالقول إنها أحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.