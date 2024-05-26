طلبوا فدية.. شاب سوري يناشد تخليصه من خاطفيه في لبنان (فيديو)

ووفقًا للمقطع المتداول، فقد ظهر شاب يدعى أحمد مطلق، وهو يناشد شخصًا يُدعى محمود، ويطلب مساعدته من خلال توفير مبلغ الفدية مقابل إطلاق سراحه.

وقال الشاب أحمد في الفيديو، وقد ظهرت عليه علامات التعذيب، "أخذوني (جماعة) ويريدون مبلغ 50 ألف دولار مقابل إطلاق سراحي، وإذا لم يتم إنقاذي في مدة أقصاها أسبوع سأكون في عداد الموتى".

وأوضح أنه يتعرَّض للضرب المبرح والتعذيب والصعق بالكهرباء، وأنه يعيش على الماء فقط بلا طعام.

ولم يتسن لـ"إرم نيوز" التحقق من صحة الفيديو المتداول، في ضوء غياب الرواية الرسمية اللبنانية بهذا الشأن حتى الآن.