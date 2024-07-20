أعلن علماء، عن اكتشاف قارة مفقودة في عمق الذراع الجنوبي للمحيط المتجمد الشمالي، كانت تشكلت قبل 60 مليون سنة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت الصحيفة، أن "باحثين في جامعة ديربي بالمملكة المتحدة اكتشفوا بالصدفة كتلة أرضية يبلغ طولها 250 ميلًا أسفل مضيق ديفيس، بين كندا وغرينلاند، أثناء دراسة الحركات التكتونية للصفائح في المنطقة".

وأوضح الباحثون، أن "القارة الصغيرة الأولية لمضيق ديفيس المكتشفة حديثا، وهي كتلة تكتونية أصبحت منفصلة عن القارة، تشكلت خلال فترة طويلة من التصدع وانتشار قاع البحر بين غرينلاند وأمريكا الشمالية".

أخبار ذات علاقة اكتشاف متحجرة ديناصور عمرها 200 مليون عام في البرازيل

وتوقع الفريق، أن "القارة الصغيرة الأولية انفصلت عن غرينلاند بعد انقسام التكتونيات بينها وبين كندا إلى قسمين منذ حوالي 118 مليون سنة".

ووصف الباحثون، القارة الصغيرة الأولية بأنها "أكبر من القارات الصغيرة الأخرى، حيث يصل سمكها إلى ما بين 11 و14 ميلًا".

وقالوا إن فهم كيفية تشكلها أمر حيوي للعلم المستمر اليوم.

ويبلغ متوسط ​​سمك القارة الصغيرة عادةً ما بين ثلاثة إلى 15 ميلًا.