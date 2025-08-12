مصرع نجلي مسؤول عراقي بحادث سير مروع

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة؛ جراء حادث سير مروع وقع، صباح اليوم الثلاثاء، على طريق الزائرين الرابط بين مدينتي الديوانية وعفك في العراق.

وأفادت قيادة شرطة الديوانية بأن من بين الضحايا نجلي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، إذ كانا يستقلان مركبة خاصة برفقة أحد أفراد حمايتهما، قبل أن ينفجر أحد إطارات المركبة، ما أدى إلى انحرافها عن الطريق واصطدامها بحافلة صغيرة تقل ركابًا.

وقال مدير إعلام شرطة الديوانية، عامر الركابي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن الحادث وقع تحديدًا على الطريق الرابط بين قضائي عفك وآل بدير، مؤكّدًا أن الانفجار المفاجئ للإطار تسبّب بفقدان السائق السيطرة على المركبة، مما أدى إلى اصطدامها بالحافلة التي كانت تقل عددًا من الزائرين.

أخبار ذات علاقة الجزائر.. مصرع 3 وإصابة 48 بحادث سير مروع

وأوضح الركابي أن الحادث أسفر عن مصرع نجلي النائب كريم عليوي، وأحد أفراد حمايتهما، إضافة إلى اثنين آخرين، في حين أُصيب 16 شخصًا كانوا على متن الحافلة بجروح متفرقة.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما نُقلت جثامين الموتى إلى الطب العدلي، وخلّف الحادث حزنًا عميقًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.