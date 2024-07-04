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محرقة جثث ومغسلة ملابس.. أماكن غير عادية للاقتراع في بريطانيا (صور)

محرقة جثث ومغسلة ملابس.. أماكن غير عادية للاقتراع في بريطانيا (صور)
الزعيم البريطاني لحزب الديمقراطيين الليبراليين إد ديفي وز...المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 8:40 م

كشف وكالة أسوشيتد برس، عن مركزي اقتراع غير عاديين، بدأ الناخبون البريطانيون الإدلاء بأصواتهم فيها في انتخابات تشريعية حاسمة ستغير المشهد السياسي للبلاد الذي بقي طيلة 14 عامًا تحت سلطة المحافظين.


مركز الاقتراع الأول كان داخل مغسلة ملابس في مدينة أكسفورد، بينما الثاني فكان في مقبرة ومحرقة جثث في ويتلي باي، بشمال شرق إنجلترا.

 

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تشير معظم التوقعات حول الانتخابات البريطانية إلى أن البلاد قادمة نحو تغيير كبير، يشمل خاصة ما يتعلق بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي انسحبت منه قبل أعوام، ما ترك تداعيات ما زالت مستمرة على البلاد.

وأكدت استطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض سيحسم الانتخابات بنتائج لم تحصل عليها أي حكومة على مدى أكثر من 70 عامًا.

وأحدث استطلاع للرأي أشار إلى أن حزب العمال سيفوز بأغلبية 212 مقعدًا في البرلمان، بينما تنخفض مقاعد المحافظين إلى 102.

وبلغ عدد المرشحين للانتخابات 4 آلاف و515 مرشحًا.

من المقرر أن يصوت فيها 46 مليون ناخب، لاختيار 650 نائبًا.

بريطانيا

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