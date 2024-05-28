إيران تغلق "مقهى الكلاب" المثير للجدل
أغلقت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، المقهى المعروف باسم "مقهى الكلاب" الواقع في منطقة شارع أندرزغو شمال العاصمة طهران.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن أمر الإغلاق جاء من قبل نائب الإشراف على الأماكن العامة في جهاز الاستخبارات في طهران.
وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من مقاطع الفيديو على منصة "إنستغرام"، يتم من خلالها التعريف بهذا المقهى والترويج له، كونه أول مقهى في إيران مخصص لمحبي الكلاب، ويسمح لهم باصطحابها وتقديم خدمات خاصة لها.
وقبل أقل من عام، جرى أيضًا إغلاق مقهى متحف "القطة الإيرانية" لعدة أسابيع من قبل الشرطة التي تراقب الأماكن العامة بسبب "عدم مراعاة الشؤون الإسلامية".
ومن الصعب للغاية الاحتفاظ بكلب وفقًا لقوانين العقوبات في الجمهورية الإسلامية، وفي كثير من الأحيان كانت هناك صراعات بين المواطنين الذين يمتلكون هذا الحيوان الأليف والأشخاص المقربين من الحكومة ولجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" حول المشي في الأماكن العامة مع الكلاب.