إيران تغلق "مقهى الكلاب" المثير للجدل

أغلقت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، المقهى المعروف باسم "مقهى الكلاب" الواقع في منطقة شارع أندرزغو شمال العاصمة طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن أمر الإغلاق جاء من قبل نائب الإشراف على الأماكن العامة في جهاز الاستخبارات في طهران.

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من مقاطع الفيديو على منصة "إنستغرام"، يتم من خلالها التعريف بهذا المقهى والترويج له، كونه أول مقهى في إيران مخصص لمحبي الكلاب، ويسمح لهم باصطحابها وتقديم خدمات خاصة لها.