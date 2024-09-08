روتانا ترد على "اتهامات" هيفاء وهبي

ردت شركة روتانا على اتهام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بحذفها عددا من أغانيها على منصة "تيك توك"، ومنها أغنية "بابا فين"، مؤكدة أن الأمر عار تماما من الصحة.

وأكد مصدر مسؤول في الشركة، بتصريح للصحافة المحلية المصرية، أنه بالرجوع إلى إدارة "رقابة المحتوى الديجتال" في الشركة، تبين عدم صحة الخبر، وأن ما كتبته هيفاء وهبي عار تمامًا من الصحة، مشيرا إلى أن الشركة لم تمس محتوى المطربة، وأن علاقتها بهيفاء "طيبة" ولا يوجد أي مشكلات بينهما.

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وكانت هيفاء وهبي اتهمت روتانا، في منشور عبر حسابها بموقع "إكس"، بحذفها بعض أغانيها، وكتبت: لكل من سألني بشأن إزالة فيديوهات أغنياتي عن منصة TikTok، بصورة مفاجئة من قبل شركة روتانا، ما عندي جواب دقيق؛ لأن ما حطونا بالصورة، لما أخذوا القرار الطارئ السريع بشأني".

وأضافت "الشركة وقفتلي ومسحت أيضا أغاني ألبوم بابا فين، وأحب أن أوضح بأن أغاني ألبوم بابا فين تعود ملكيته لي أنا شخصيا، ولا يحق لأي شركة إنتاج أن تحذف أغنياتي على أية منصة تحت طائلة المساءلة القانونية".

وأشارت هيفاء وهبي إلى أنه سيكون هناك تحرك من مكتب المحاماة الخاص بها في بيروت؛ للتحقق من هذا الفعل غير القانوني، موضحة "للعلم شركة روتانا لا تمتلك الألبوم، بل كانت تملك توزيعه ولمدة 3 سنوات فقط، مع ذلك تحتفظ به إلى الآن، ولهذا اقتضى التوضيح ردًا على التساؤلات الكثيرة".