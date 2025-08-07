مدن وقرى إيطالية "ساحرة" بتكاليف معيشة منخفضة

في ظل الارتفاع العالمي في تكاليف المعيشة، تبرز إيطاليا كخيار مثالي لمن يبحثون عن نمط حياة مريح بتكلفة منخفضة. من المدن النابضة بالحياة إلى القرى الجبلية الهادئة، يمكن العيش في مناطق متعددة من البلاد بأقل من 500 جنيه إسترليني شهريًّا (ما يعادل 670 دولارًا)، شاملة الإيجار والمصاريف الأساسية.

باليرمو وكالتانيسيتا

في جزيرة صقلية، تقدم باليرمو حياة حضرية وثقافية قرب الشاطئ مقابل 443 جنيهًا إسترلينيًّا شهريًّا، في حين تعد كالتانيسيتا خيارًا أكثر هدوءًا وسط الطبيعة بسعر لا يتجاوز 387 جنيهًا. أما كاتانيا الواقعة عند سفح جبل إتنا، فتوفر مزيجًا من التاريخ والحياة الليلية بسعر 498 جنيهًا.

باري وماتيرا

في إقليم أبوليا، تقدم باري بمينائها الجميل وشواطئها الحيوية فرصة للعيش مقابل 499 جنيهًا. أما ماتيرا، المشهورة بمساكنها الكهفية التاريخية، فتوفر نمط حياة هادئًا بسعر 500 جنيه. وتتميز ليتشي، الملقبة بـ"فلورنسا الجنوب"، بجمال عمارتها وتكلفتها المعتدلة عند 442 جنيهًا.

أليساندريا وأفيللينو

في الشمال، تقدم أليساندريا موقعًا إستراتيجيًّا بين تورينو وميلانو وجنوى، مع إمكانية الوصول السهل إلى جبال الألب مقابل 470 جنيهًا. أما المدن الصغيرة مثل أفيللينو وفوليانيزي في الجنوب الأوسط، فتجمع بين الأصالة وانخفاض التكاليف، إذ لا تتجاوز المعيشة فيهما 497–486 جنيهًا شهريًّا.

ريجّو دي كالابريا وسانت إليا آ بيانيسي

في منطقة كالابريا، توفر مدن مثل ريجّو دي كالابريا وكاتانزارو نمط حياة ساحليًّا بأسعار تقل عن 500 جنيه، بينما تقدم سانت إليا آ بيانيسي نمطًا ريفيًّا هادئًا بسعر 454 جنيهًا فقط.

موليتيرنو وبييترا بورتوزا

أما في منطقة باسيليكاتا، فتجذب موليتيرنو وبييترا بورتوزا عشاق الطبيعة والمغامرة، وتوفران مناظر خلابة وأسلوب حياة هادئًا مقابل أقل من 500 جنيه شهريًًا.

ومع انخفاض تكاليف الإيجار والمصاريف اليومية، بالإضافة إلى ما تقدمه إيطاليا من ثقافة غنية، ومطبخ لذيذ، ومناظر طبيعية ساحرة، تصبح هذه الوجهات خيارًا مغريًا لمن يرغب في أسلوب حياة مريح وميسور في الخارج.



