مصرع شابة تركية إثر سقوط طائرة تدريب خاصة

لقيت شابة تركية مصرعها، عندما سقطت طائرة التدريب التي أقلعت بها، بعد نشرها صورة شخصية على "إنستغرام"، ظلّت آخر نشاط لها عند أصدقائها ومتابعيها.

وتوفيت "بيرفو خطيب أوغلو" بعد سقوط طائرتها في حقل ذرة بمدينة إزمير غرب تركيا، عقب وقت قصير من الإقلاع.

وتتبع الطائرة لجمعية الطيران التركية، وقد تضررت بشكل كبير بعد سقوطها ومصرع قائدتها الشابة عن عمر 31 عامًا.

ووجدت صورة "بيرفو خطيب أوغلو" الأخيرة في "إنستغرام" تفاعلًا واسعًا من متابعيها، ومدونين كُثر أحزنتهم تلك النهاية المفاجئة.

ودوّن كثير منهم عبارات وداع حزينة ومؤثرة على آخر ظهور للشابة في مواقع التواصل الاجتماعي، وقبل تحقق حلمها في أن تكون قائدة طائرة.

وكتب أحد المدونين معلقًا على الصورة: "من كان يتوقع أنها الصورة الأخيرة"، وقال آخر: "الحياة قصيرة".

وتحقق السلطات المختصة في الحادثة لتحديد سبب السقوط المفاجئ للطائرة ووفاة الشابة، وما إذا كان هناك خطأ أو تقصير من قِبل المشرفين على الرحلة.