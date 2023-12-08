وادي السلوقي في جنوب لبنان .. أثر طبيعي وتاريخي يشهد على محطات كبرى

نال وادي السلوقي الذي يستلقي بين قرى وبلدات القطاع الأوسط في جنوب لبنان، قسطا وافرا من القصف الإسرائيلي، خلال العمليات الحربية التي انطلقت على جبهة جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وهذا الاستهداف للوادي درج عليه الجيش الإسرائيلي منذ حروبه الأولى على لبنان ولغاية اليوم.

للوديان عادة أهمية عسكرية وإستراتيجية، وتعتبر ممرات ملائمة، نظرا لتضاريسها ووعورتها، يستخدمها المحاربون لشن هجماتهم المباغتة ضد الخصوم.

ووادي السلوقي شكل تاريخيا أحد هذه الممرات منذ الحقبة العثمانية وتاليا الفرنسية في لبنان، ولغاية اليوم.

أخذ الوادي اسمه من نهر ينبع موسميا بين صخوره، وهو يشكل امتدادا طبيعيا لوادي الحجير الأكثر وعورة، والذي شكل فاصلا طبيعيا بين المناطق المحررة والشريط الحدودي منذ العام 1978 ولغاية العام 2000 ، تاريخ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان