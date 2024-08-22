أول تعليق من مبارك الهاجري على أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة أحلام | إرم نيوز

علق مبارك الهاجري على أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والتي تم تداولها عبر منصة "إكس" خلال الساعات الماضية، نافيًا هذه الأنباء جملة وتفصيلًا.

وقال مبارك الهاجري في تسجيل مصور: "تعرضنا أنا والغالية أم فاهد لحملة شرسة من عدة اتجاهات، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدًا عليهم".

وتابع قائلًا: "أنا والغالية روح واحدة والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ولا تصدق أي شيء يقال أنا والغالية لا يفرقنا إلا الموت".

وتداولت وسائل الإعلام المحلية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير خلال الساعات الماضية أنباء عن خلاف الفنانة أحلام الشامسي وزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، أثناء فترة الإجازة التي قضياها معًا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُتداول فيها خبر انفصال أحلام ومبارك، ودائمًا ما ينفي الثنائي هذه الأنباء.