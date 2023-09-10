"شاكيرا" تنتظر مولودها الثالث

أكدت وسائل إعلام إسبانية، La Cataluña، أن النجمة الكولومبية " شاكيرا" تريد أن تبدأ عام 2024 بولادة طفلها الثالث، الذي تتمنى أن يكون فتاة.

ونظرًا لخطورة الإنجاب في عمر 46 عامًا، ستختار شاكيرا تأجير الأرحام لتصبح أمًّا مرة أخرى، بحسب موقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع تزامنت تصريحات الإعلام الإسباني مؤكدة ما كشفه العراف الكوبي "مهوني فيدينتي" حول نية المغنية الكولومبية الإنجاب مجددًا، لكن بتأجير الأرحام هذه المرة.

وأضاف الموقع أن " شاكيرا" لا تريد أن يولد الطفل الجديد في برشلونة، ولهذا السبب تخطط لإنجاب مولودها الثالث في ميامي بالولايات المتحدة.

وتابع الموقع بأن شاكيرا أو بيكيه، طليقها، أو حتى لويس هاملتون، الذي دارت شائعات حول علاقته بها في الآونة الأخيرة وتأكد من مصادر مختلفة أنها انتهت، لم يؤكد أو يعلق أيّ منهم على الخبر.

كما رجح الموقع بأن يكون سبب انفصال شاكيرا ولويس هاملتون يعود لفكرة الإنجاب وصعوبة أن تنجب شاكيرا بنفسها في عمر 46، بحسب "إكتور فلورنسيو" أو "الطفل المعجزة"، كما يُعرف أيضًا، وهو وسيط روحاني مشهور من جمهورية الدومينيكان تحدث لمجلة " People".

المصدر: موقع "Infobae" الإخباري