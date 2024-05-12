الكويت تنشر صور 24 متهما بارتكاب أعمال منافية للآداب

وكشفت الوزارة في تدوينة لها على منصة "إكس" أنه "تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأرفقت الوزارة في تدوينتها صورا مموهة للمضبوطين الـ24، ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ في حال رصد أي سلوكيات خارجة عن القانون ومخالفة للآداب العامة.