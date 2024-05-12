الكويت تنشر صور 24 متهما بارتكاب أعمال منافية للآداب
أعلنت السلطات الأمنية في دولة الكويت ضبط 24 شخصا، بتهمة ارتكاب أعمال منافية للآداب، في مختلف محافظات البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، بأن "الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة تمكنت من ضبط 24 شخصاً بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة والدعارة) في مختلف محافظات البلاد".
وكشفت الوزارة في تدوينة لها على منصة "إكس" أنه "تم ضبط عدد من المعاهد الصحية المخالفة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وأرفقت الوزارة في تدوينتها صورا مموهة للمضبوطين الـ24، ودعت الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن وسرعة الإبلاغ في حال رصد أي سلوكيات خارجة عن القانون ومخالفة للآداب العامة.