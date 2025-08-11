الإليزيه: ماكرون وستارمر وميرتس سيعقدون اجتماعات بشأن أوكرانيا الأربعاء
أمريكا.. إصابات واحتجاز أشخاص تحت الأنقاض إثر انفجار في مصنع (فيديو)

انفجار في مصنع فحم بأمريكاالمصدر: abc7
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 5:22 م

وقع انفجار، اليوم الاثنين، في مصنع لفحم الكوك قرب مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية ومنطقة الأطلسي الأوسط في الولايات المتحدة.

وتسبب الانفجار بوقوع إصابات وحصار أشخاص تحت الأنقاض، ويقوم عمال الطوارئ بمحاولة إنقاذهم.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولة قولها إن عشرات الأشخاص أصيبوا في الانفجار.

وقالت ابيجيل جاردنر، مديرة الاتصالات في مقاطعة أليغيني، إنه لا توجد وفيات مؤكدة حتى الآن في مصانع كلارتون كوك ووركس.

بدورها، قالت خدمة الطوارئ في المقاطعة إن حريقًا اندلع في المصنع حوالي الساعة 10:51 صباحًا، وإنها نقلت العديد من الأشخاص.

ولم تقدم خدمة الطوارئ في المقاطعة أي تفاصيل أخرى عن الأشخاص الذين تم نقلهم، وقالت فقط إن الحريق ما زال مشتعلًا.

