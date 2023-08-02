لصوص يسرقون مجوهرات بالملايين من متجر تابع لبياجيه في باريس

قال مكتب الادعاء العام في باريس إن لصوصا نفذوا سطوا مسلحا على‭ ‬متجر تابع لبياجيه للساعات السويسرية الفاخرة في وسط باريس، الثلاثاء، وفروا وبحوزتهم مجوهرات تتراوح قيمتها بين عشرة إلى 15 مليون يورو (11 مليون إلى 16.5 مليون دولار).

ووقعت حادثة السطو قرب توقيت استراحة الغداء في المتجر الواقع بشارع رو دو لا بيه في منطقة بلاس فاندوم الراقية التي توجد بها عدة متاجر مجوهرات وساعات وسلع فاخرة.

وشهدت المنطقة سلسلة من عمليات السطو المسلح في الأعوام الماضية. وجرى فتح تحقيق، وقال مصدر مطلع إن الشرطة تبحث عن ثلاثة مشتبه بهم.

وفي مايو/ أيار من العام الماضي سرق لصوص متجر مجوهرات وساعات تابعا لعلامة شانيل التجارية في المنطقة ثم سارعوا بالفرار باستخدام دراجات نارية. وبياجيه جزء من مجموعة ريتشمونت السويسرية للسلع الفاخرة.