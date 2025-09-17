"وينزداي" يُطيح بـ Stranger Things 3 ويصعد في قائمة نتفليكس

دخل الموسم الثاني من مسلسل "وينزداي" قائمة "نتفليكس" لأكثر المسلسلات التلفزيونية باللغة الإنجليزية شعبية على الإطلاق، خلال الأسبوع الثاني من عرضه، وحلّ بذلك مكان الموسم الثالث من Stranger Things في المرتبة العاشرة.



وكان متوقَّعاً أن ينضم الموسم الثاني إلى القائمة، خاصة أنّ الموسم الأول ما زال يحتل المرتبة الأولى، وقد حقق الموسم الثاني حتى الآن 94.5 مليون مشاهدة.

وتحتسب "نتفليكس" قوائمها عبر جمع عدد المشاهدات حتى مرور 91 يوماً على العرض الأول للعمل، أو في حال كان الطرح على أجزاء مثل "وينزداي"، حتى 91 يوماً بعد إصدار الحلقات الأخيرة.

وهذا يعني أنّ المسلسل لا يزال أمامه حتى مطلع كانون الأول/ديسمبر لمواصلة الصعود في الترتيب.

ورغم هذا الإنجاز، لم يكن Wednesday المسلسل الأكثر مشاهدة في الأسبوع الممتد بين 8 و14 أيلول/سبتمبر، إذ احتل الصدارة نزال الملاكمة بين تيرينس كروفورد وكانيلو ألفاريز بـ 17.7 مليون مشاهدة.

فيما جاء الموسم الثاني من Wednesday في المرتبة الثانية بـ 15 مليون مشاهدة.

أما الموسم الأول من Wednesday فما زال يجذب الاهتمام مجدداً، محققاً المركز السادس بـ 3.6 مليون مشاهدة.