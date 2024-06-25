جعفر مراد: الإنتاج العقبة الوحيدة التي تواجهني منذ سنوات

كشف المخرج العراقي البريطاني جعفر مراد في حديث خاص لـ"إرم نيوز" من العاصمة لندن التفاصيل حول تجربة مسلسل "مدينة الضباب" كأول عمل درامي عراقي يجري تصويره بالكامل في بريطانيا، حيث أعرب لنا عن شعوره بالفخر حيال هذا العمل، ونوه إلى أنه يعتبره نقلة مهمة بمسيرته الفنية.

في البداية، ما الصعوبات التي واجهتك في تنفيذ مسلسل "مدينة الضباب" وتصويره بالكامل في بريطانيا؟

أنظر لهذه التجربة وتصويرها في بريطانيا على أنها شاقة للغاية، والسبب يعود لعدم وجود ممثلين محترفين للاستعانة بهم في تنفيذ العمل، ما عدا الفنان فلاح هاشم الممثل المحترف الوحيد، والشخصيات الدرامية التي كتبتها في هذا العمل صعبة وتطلب الأمر مني جهدًا كبيرًا لتدريب الممثلين غير المحترفين على أداء الأدوار.