اعتذر الفنان المصري هاني شاكر عن تقديم حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "العلمين" المقام حاليًا في مصر، مرجعًا ذلك إلى ارتباطه بحفلات أخرى، وحاول تغيير موعد حفله إلا أن إدارة المهرجان أخبرته بأن جدول الحفلات مزدحم للغاية، ومن الصعب تغيير الموعد.

وكانت إدارة مهرجان "العلمين" قد أعلنت عن حفل غنائي للفنان هاني شاكر يحييه مطلع شهر أغسطس/آب القادم.

وأضاف شاكر خلال بيان صحفي: "كنت في غاية السعادة عندما تحدثت معي إدارة المهرجان لإحياء حفل ضمن فعاليات المهرجان، ولكن لسوء الحظ كان يوجد ارتباطات تعاقدية لإحياء العديد من الحفلات خارج مصر بعدد من الدول العربية".

وأضاف: "تحدثت إدارة أعمال الفنان هاني شاكر مع إدارة المهرجان لتأجيله ولكن الجدول الخاص بالحفلات لدى إدارة المهرجان كان مزدحمًا ولم يتمكنوا من الاتفاق على موعد آخر، لذلك اعتذرت إدارة أعمال الفنان، عن هذا الموعد إلى أن يتم الاتفاق على موعد آخر يتم الترتيب له".

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وأعرب هاني شاكر عن حبه الشديد لمهرجان "العلمين"، لأنه من أهم المقاصد السياحية الآمنة ويسهم في الترويج لمنطقة الساحل الشمالي بأكملها ويضعها على خريطة السياحة العالمية، خاصة مع المشروعات الكبرى والضخمة التي تشهدها تلك المنطقة والتي تحولها لمنطقة جذب سياحي على مدار العام وليس فقط في أشهر الصيف، على حد تعبيره.