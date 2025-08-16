إعدام إيراني أدين بتهم الاعتداء الجنسي والاختطاف والسرقة

أصدرت محكمة جنايات طهران، اليوم السبت، حكماً بإعدام شاب أدين بالاعتداء الجنسي والاختطاف والسرقة ضد 20 امرأة وفتاة في إيران.

وقالت وكالة أنباء "ميزان" القضائية، إن أولى شكاوى الضحايا قدمت في النصف الثاني من العام الماضي، عندما ادعت امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً أنها تعرضت للاعتداء وسرقة أشياء ثمينة من قبل المتهم الذي استدرجها تحت ذريعة استئجار شقة.

وأضافت أنه "بعد هذه الحادثة توالت الشكاوى، بما في ذلك شكوى امرأة أخرى تبلغ من العمر 42 عاماً تعرضت أيضاً للاعتداء على يد الرجل نفسه".

وأدت التحقيقات الشرطية إلى اعتقال المتهم البالغ من العمر 23 عاماً، وتم التعرف عليه من قبل جميع الضحايا، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي تعرض 20 امرأة وفتاة للاغتصاب.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات في طهران للنظر فيها.

وخلال جلسة المحاكمة، طلبت جميع المشتكيات تطبيق أقصى عقوبة على المتهم، فيما أنكر الأخير تهمة الاعتداء الجنسي وقال إنه قام فقط بالسرقة بسبب ضائقة مالية.

وبحسب تقرير الوكالة فإنه "استناداً إلى أقوال الضحايا، وتقرير الطب الشرعي، والوثائق المتعلقة بالقضية، قضت المحكمة بإعدام المتهم".