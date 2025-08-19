من التوحد إلى النجومية.. محمود حجازي يفتتح باب الحفلات الموسيقية

أعلن عازف البيانو اللبناني الشاب، محمود حجازي، 22 عامًا، عن بدء استقبال حجوزات إحياء حفلات موسيقية للمرة الأولى في حياته، وفي خطوة ملهمة للمصابين بطيف التوحد.

وكشفت فاتن مرعشلي، عن الخطوة الجديدة في مسيرة نجلها الذي تتمتع معه بشهرة ودعم كبيرين في لبنان والعالم العربي من خلال صفحة في "فيسبوك" توثق فيها منذ سنوات يومياته وتدريباته وتطوره اللافت.

وجاء في الإعلان الفني باللغتين العربية والإنجليزية: "نعلن بكل فخر أن عازف البيانو الموهوب من ذوي التوحد، محمود حجازي، بدأ الآن باستقبال حجوزات لإحياء الحفلات والمناسبات".

وكتبت الأم في الإعلان أيضًا: "بعزفه المميز وإحساسه العالي، ينقل الموسيقى بطريقة فريدة من نوعها تمس القلوب. ادعموه في رحلته، نغمة بعد نغمة"، قبل أن تضيف رقم هاتف للحجوزات.

وتلقى محمود سيلًا من عبارات الدعم والتشجيع في خطوته المقبلة والفريدة، والتي تابع كثيرون وصوله إليها عبر سنوات من التدريب، توَّجها في أبريل الماضي بالعزف في مؤتمر دولي في أبوظبي.

فقد حضر محمود المؤتمر الدولي الثالث للتوحد الذي استضافته العاصمة الإماراتية، ووقف على منصة القاعة التي استضافت المؤتمر، وألقى كلمة واضحة ومفهومة لخص فيها تجربته مع طيف التوحد، وكشف أنه تدرب 3 سنوات على "نوتة" موسيقية.

وبدأ حجازي بعدها العزف على البيانو بشكل متميز أثار إعجاب الحضور الذي صفق له بحرارة، قبل أن تصعد والدته، فاتن مرعشلي، إلى المسرح وتحيّي مع ابنها الحاضرين.

وبدأت أعراض التوحد تظهر على محمود بعمر سنتين تقريبًا، لتخوض والدته تجربة ملهمة في الصبر والمثابرة في مرافقة ابنها وملازمته الدائمة، والبدء برحلة تعليم وتدريب طويلة وشاقة ليكون قريبًا من مستوى أقرانه.

وخلال سنوات من العمل والتدرب وجلسات العلاج، اكتسب محمود بالفعل الكثير من مهارات الكلام والعزف والعمل والتفاعل، وهو اليوم برفقة والدته نجمان في مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما الظهور في وسائل الإعلام.