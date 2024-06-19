دمشق.. تأخر وصول الحيوانات يؤجل افتتاح الحديقة
أدى تأخر وصول الحيوانات المستوردة من الخارج، إلى تأجيل حفل افتتاح حديقة الحيوانات بدمشق، الذي كان مقرراً إجراؤه في أول أيام العيد.
ورغم تأجيل حفل الافتتاح، إلا أن الحديقة شهدت إقبالاً متزايداً من الزوار، حيث بلغ عددهم 50 ألف زائر خلال شهر واحد.
وتجذب حديقة الحيوانات في منطقة العدوي بدمشق، معظم العائلات السورية التي تحاول الترفيه عن أبنائها خلال العيد بأقل التكاليف، مستفيدة من رمزية سعر الدخول للحديقة، وإمكانية الاستراحة فيها تحت الأشجار، بينما الأطفال يستمتعون بمشاهدة الحيوانات النادرة.
وقال مستثمر الحديقة سامر الحمصي، لموقع "أثر برس"، إن الافتتاح سيتم بعد العيد، عندما يستكمل وصول جميع الحيوانات المستوردة، وتجهيز بعض الخدمات التي يحتاجها الزوار في الحديقة.
ولا يتعدى رسوم دخول حديقة الحيوانات بدمشق، 5000 ليرة، وهو مبلغ زهيد، يشجع الزائرين، إذا ما قورن بتكلفة أيّ مشوار آخر في المدينة، حيث يعاني الأهالي من الغلاء الكبير في وسائل النقل وأجرة المطاعم.
واستناداً إلى تصريحات الحمصي، فإن العمل يجري على تصميم أهم حديقة حيوانات في سوريا، من حيث الخدمات وإحضار الحيوانات النادرة من البلدان المختلفة، مثل الدببة والنمور والفهود بأنواعها السوداء والجاكوار، إضافة للغزلان وجميع أنواع الطيور غير المعروفة في المنطقة.
وسبق للحديقة أن افتتحت بشكل تجريبي، في عيد الفطر الماضي، واستمرت في استقبال الزوار حتى اليوم، لكن الافتتاح الرسمي سيقام بعد وصول جميع الحيوانات المنتظرة.
وعملت إدارة الحديقة على تصميم أقفاص آمنة تحمي الزوار، خاصة في أماكن تواجد الحيوانات الخطيرة، كما وفرت مجموعة من الأطباء البيطريين، مع دفاتر اللقاح اللازمة لكل حيوان.
ويحاول معظم زائري حديقة الحيوانات في منطقة العدوي بدمشق، تحويل الزيارة إلى "سيران" ترفيهي لجميع أفراد الأسرة، فيحمل الوافدون معهم بعض الأطعمة والتسالي، حتى يقضوا وقتاً ممتعاً مع أبنائهم بأقل التكاليف.