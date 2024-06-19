دمشق.. تأخر وصول الحيوانات يؤجل افتتاح الحديقة

أدى تأخر وصول الحيوانات المستوردة من الخارج، إلى تأجيل حفل افتتاح حديقة الحيوانات بدمشق، الذي كان مقرراً إجراؤه في أول أيام العيد.

ورغم تأجيل حفل الافتتاح، إلا أن الحديقة شهدت إقبالاً متزايداً من الزوار، حيث بلغ عددهم 50 ألف زائر خلال شهر واحد.

وتجذب حديقة الحيوانات في منطقة العدوي بدمشق، معظم العائلات السورية التي تحاول الترفيه عن أبنائها خلال العيد بأقل التكاليف، مستفيدة من رمزية سعر الدخول للحديقة، وإمكانية الاستراحة فيها تحت الأشجار، بينما الأطفال يستمتعون بمشاهدة الحيوانات النادرة.

وقال مستثمر الحديقة سامر الحمصي، لموقع "أثر برس"، إن الافتتاح سيتم بعد العيد، عندما يستكمل وصول جميع الحيوانات المستوردة، وتجهيز بعض الخدمات التي يحتاجها الزوار في الحديقة.

ولا يتعدى رسوم دخول حديقة الحيوانات بدمشق، 5000 ليرة، وهو مبلغ زهيد، يشجع الزائرين، إذا ما قورن بتكلفة أيّ مشوار آخر في المدينة، حيث يعاني الأهالي من الغلاء الكبير في وسائل النقل وأجرة المطاعم.