الفنان الليبي فتحي كحلول يعتذر لقبيلة "ورشفانة" بعد الإساءة إليها في "السرايا 2"
اعتذر الفنان الليبي فتحي كحلول إلى قبيلة "ورشفانة" الليبية؛ بعد الإساءة إليها في مشهد من مسلسل "السرايا 2" الذي يعرض حاليا، مشيرا إلى أن المشهد تم فهمه بطريقة خاطئة، ولم يكن يقصد الإساءة.
وتصدر المسلسل الليبي "السرايا 2" منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب إثارته للجدل، بسبب مشهد اعتبره أهالي قبيلة "ورشفانة" الشهيرة مسيئا لهم ولمدينتهم.
وخرج فتحي كحلول في فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله المقصود من المشهد، مشيرا إلى أن الحوار لم يقصد به قبيلة ورشفانة، ولكن المقصود كان منطقة جغرافية في أي مكان، وتم ذكر اسم القبيلة افتراضيا، وهذا لا يعني القبيلة أو الإساءة إليها. معلقا: "بالعكس حاشاكم، ورشفانة التاريخ، وبلد الأبطال، وبلد الخير والسبع طبول"، وفق قوله.
وأضاف الفنان الليبي: "إذا حدث سوء تفاهم جعلكم تزعلون مني، أنا ما نرضاش، أنتم أهلي وأنتم ناسي وأصدقائي وجمهوري الطيب، وعندنا فيها فنانين أصدقاء، وعندنا فيها أصدقاء، واتمنالكم كل خير وكل محبة، وانا كنت ولدكم".
وتابع: "أنا أبدا ما نرضاش بزعلكم، ولا نرضى بأن أحدا منكم يغضب مني، وإن شاء الله دايما منصورين، ودايما ورشفانة سند للوطن".
من جانبها، قدمت قناة "سلام" العارضة للمسلسل اعتذاراً عن المشهد المسيء للقبيلة في مسلسل "السرايا 2"، والذي ينتجه مالكها وليد اللافي.
وقالت القناة، في بيان أصدرته الخميس: "إذ نؤكد على رسالتنا الراسخة الداعمة للمصالحة الوطنية، وإننا القناة الوحيدة التي تكاد تكون بدون أي برامج سياسية، ولم تكن إلا داعمة لوحدة صف الليبيين واحترامهم، وهو ما أجمع عليه كل المشاهدين من كل مناطق ليبيا".
وأضافت: "في الوقت الذي تؤكد فيه القناة، أن المشهد في مسلسل السرايا 2، الذي أثير حوله اللغط لا يتضمن ما حمل عليه من تأويلات وتحليلات غير واقعية وهي معاكسة تماماً لمضمونه ووضعه ضمن السياق الدرامي".
وتابع البيان: "القناة لن تجد أي غضاضة في تقديم الاعتذار لكل من فهم ذلك المشهد على غير نيته أو حقيقته، وأن احترام القبائل الليبية ودرء الفتنة أولى لديها من الجدالات والنقاشات والدفاع عن وجهة النظر الأخرى".
وشدد البيان، على أن إدارة القناة وهي تعلي كلمة الصلح وإكراماً لأهلنا في مدينة ورشفانة العظيمة- قد قررت حذف المشهد المشار إليه.