الفنان الليبي فتحي كحلول يعتذر لقبيلة "ورشفانة" بعد الإساءة إليها في "السرايا 2"

وأضاف الفنان الليبي: "إذا حدث سوء تفاهم جعلكم تزعلون مني، أنا ما نرضاش، أنتم أهلي وأنتم ناسي وأصدقائي وجمهوري الطيب، وعندنا فيها فنانين أصدقاء، وعندنا فيها أصدقاء، واتمنالكم كل خير وكل محبة، وانا كنت ولدكم".

وتابع: "أنا أبدا ما نرضاش بزعلكم، ولا نرضى بأن أحدا منكم يغضب مني، وإن شاء الله دايما منصورين، ودايما ورشفانة سند للوطن".

من جانبها، قدمت قناة "سلام" العارضة للمسلسل اعتذاراً عن المشهد المسيء للقبيلة في مسلسل "السرايا 2"، والذي ينتجه مالكها وليد اللافي.

وقالت القناة، في بيان أصدرته الخميس: "إذ نؤكد على رسالتنا الراسخة الداعمة للمصالحة الوطنية، وإننا القناة الوحيدة التي تكاد تكون بدون أي برامج سياسية، ولم تكن إلا داعمة لوحدة صف الليبيين واحترامهم، وهو ما أجمع عليه كل المشاهدين من كل مناطق ليبيا".