طالبان تحظر زراعة القنب في أفغانستان



قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة حركة طالبان إن زعيم الحركة الملا هبة الله آخوند زاده، قد حظر زراعة القنب (الحشيش) في جميع أنحاء أفغانستان.

وقال مجاهد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السبت، "إن هبة الله آخوند زاده ، زعيم طالبان ، قد حظر "زراعة الحشيش" بمرسوم.

وجاء في هذا المرسوم أن "زراعة القنب ممنوعة قطعاً في كل أنحاء البلاد، وبعد ذلك لا يمكن لأحد أن يزرع في أرضه، وإذا زرع القنب في أرضه فسوف تتلف زراعته".