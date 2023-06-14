أطعمة تسبب "شيخوخة" العقل.. ما هي؟

وحذرت ماكدونالد من أن النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى "شيخوخة" أدمغتنا، مبينة "تم ربط الأطعمة المصنعة بالشيخوخة الإدراكية - ما يمنحنا ضبابا ونسيانا. اتصال القناة الهضمية حقيقي للغاية".

وبحسب ماكدونالد تتضمن الأطعمة المصنعة الشائعة: الجبنة والخبز والوجبات الخفيفة اللذيذة، مثل رقائق البطاطس، ولفائف النقانق، والفطائر، ومنتجات اللحوم، مثل السجق والسلامي، ووجبات الميكروويف أو الوجبات الجاهزة والكعك والبسكويت.

وحول الأطعمة المفيدة لأدمغتنا تكشف ماكدونالد أنها مثل "الأفوكادو والعنب البري والفواكه والخضراوات واللحم والسمك والبيض والبقوليات والمكسرات والبذور.