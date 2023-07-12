حريق يأتي على تمثال "فينوس الخِرَق" لميكيلانجلو (صورة)

وأوضح رئيس بلدية المدينة الواقعة في جنوب إيطاليا، غايتانو مانفريدي، أن الحريق الذي نشب فجر الأربعاء يندرج ضمن "أعمال العنف التي تجعلنا عاجزين عن الكلام".

ونقل مانفريدي عن الفنان بيستوليتو بعد تواصله معه شعوره "بالمرارة" لهذا العمل "التخريبي" الذي سبب له "جرحاً" معنوياً.

وتتوافر نسخ عدة موزعة على عدد من متاحف العالم من "فينوس الخِرَق"، وهو عمل يجمع شخصية ترمز إلى الثقافة الكلاسيكية وإلى الجمال، مع مخلفات المجتمع المعاصر.

ويُعدّ ميكيلانجلو بيستوليتو (90 عاماً) أحد الممثلين الرئيسيين لحركة "أرتيه بوفيرا" الفنية الإيطالية، وسبق أن عرضت أعماله في نيويورك ولندن وباريس.