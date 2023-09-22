تحت شعار "وجهة ملهمة".. 32 دولة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

تُشارك أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، المُقرر عقده في الفترة الواقعة بين الـ28 من سبتمبر/أيلول الجاري، لغاية الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.

وسيأخذ المعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، مكانًا في حرم جامعة الملك سعود، وسيعقد تحت شعار "وجهة ملهمة".