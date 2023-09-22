تحت شعار "وجهة ملهمة".. 32 دولة تُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب
تُشارك أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، المُقرر عقده في الفترة الواقعة بين الـ28 من سبتمبر/أيلول الجاري، لغاية الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.
وسيأخذ المعرض، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، مكانًا في حرم جامعة الملك سعود، وسيعقد تحت شعار "وجهة ملهمة".
وستكون سلطنة عُمان "ضيف شرف" دورة العام الجاري، حيث تتمثل مشاركتها في جناح بقلب المعرض يحتضن كتبا ومخطوطات وتمثيلا لمكونات ثقافتها الوطنية، وحضور عدد من رموز الثقافة العمانية، وحضور دور نشر تستعرض آخر الإصدارات والعناوين.
ويتضمن برنامج المعرض جلسات حوارية وأمسيات شعرية ومسرحيات وحفلات موسيقية وورش عمل في مختلف مجالات المعرفة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء السعوديين والعرب والأجانب.
ويصاحب المعرض "مؤتمر الناشرين الدولي"، الذي يقام في الـ4 من أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، لمناقشة جوانب صناعة الكتاب والتحديات التي تواجه دور النشر.
ويأتي معرض الرياض الدولي للكتاب كثالث معرض للكتب تقيمه المملكة العام الجاري بعد معرضي الشرقية والمدينة المنورة، فيما تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضًا أخيرًا في جدة خلال ديسمبر/كانون الأول المُقبل.