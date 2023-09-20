الرضيعة الهندية
الرضيعة الهنديةNewsflash

في حالة نادرة.. ولادة رضيعة مع 26 إصبعًا

استقبل زوجان هنديان مولودتهما البكر هذا الأسبوع، في مستشفى بهاراتبور، بولاية راجاستان، شمالي الهند، بـ7 أصابع في كل يد و6 في كل قدم، وهي حالة وصفها الأطباء بـ "اضطراب جيني" بحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية في الهند.

الطفلة المولودة بعيب جيني
الطفلة المولودة بعيب جينيNewsflash

وأشارت سارجو ديفي، 25 عامًا، والدة الطفلة، عن مدى سعادتها بطفلتها، وكذلك أعرب شقيقها الذي لم يكشف عن اسمه، عن مدى سعادته هو الآخر بإنجاب شقيقته طفلة لها 26 إصبعًا؛ ما يعدونه جالبًا للحظ السعيد.

يد الطفلة المولودة بعيب جيني
يد الطفلة المولودة بعيب جينيNewsflash

وشارك جوبال بهاتاشاريا، والد الطفلة، الذي يعمل شرطيًّا بقوة الشرطة الاحتياطية المركزية، زوجته وشقيقها سعادتهما بمولودتهما البكر.

قدم الطفلة المولودة بعيب جيني
قدم الطفلة المولودة بعيب جينيNewsflash

وأفاد د. بيس سوني، الطبيب في المستشفى الذي ولدت فيه الطفلة: "لا تشكل الأصابع الزائدة أي ضرر من أي نوع على المولودة، وبخلاف ذلك، فهي تتمتع بصحة جيدة جدًّا، ومن غير المعروف بعد، ما إذا كان والداها يخططان لإجراء عملية جراحية لطفلتهما لاستئصال الأصابع الزائدة في كل طرف".

يد الطفلة المولودة بعيب جيني
يد الطفلة المولودة بعيب جينيNewsflash
الهند
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