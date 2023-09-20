في حالة نادرة.. ولادة رضيعة مع 26 إصبعًا

وأفاد د. بيس سوني، الطبيب في المستشفى الذي ولدت فيه الطفلة: "لا تشكل الأصابع الزائدة أي ضرر من أي نوع على المولودة، وبخلاف ذلك، فهي تتمتع بصحة جيدة جدًّا، ومن غير المعروف بعد، ما إذا كان والداها يخططان لإجراء عملية جراحية لطفلتهما لاستئصال الأصابع الزائدة في كل طرف".